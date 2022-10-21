Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы транспортировать большую часть своей нефти сверх границ нового верхнего уровня цен G7. Это может нивелировать план ограничения поступлений в бюджет России во время войны в Украине.

Об этом сообщили представители отрасли и официальный представитель США, пишет Экономическая правду .

Страны Большой семерки договорились в прошлом месяце ограничить продажи российской нефти по низкой цене до 5 декабря, но столкнулись с опаской основных игроков мировой нефтяной промышленности, что этот шаг может парализовать торговлю во всем мире.

Месяцы дискуссий между США и этими страховыми, торговыми и транспортными компаниями уменьшили беспокойство по поводу их влияния санкций, но все стороны теперь осознают, что Россия может в значительной степени обойти этот план своими собственными кораблями и услугами.

Оценки того, что 80-90% российской нефти по-прежнему будут вытекать за пределы механизма ограничения, небезосновательны, заявил агентству представитель министерства финансов США. В результате всего от 1 до 2 млн баррелей в день экспорта российской нефти и нефтепродуктов может быть остановлено. При том, что в сентябре Россия экспортировала более 7 млн. баррелей в сутки. Кроме этого, чиновник добавил, что США известно, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана.

По словам чиновника, Россия понесет расходы из-за необходимости совершать более длительные рейсы и будет переведена в категорию страхования и финансирования низкого качества, что внушает Соединенным Штатам определенный оптимизм и Россия все же будет вынуждена впоследствии продавать нефть в диапазоне ценовых ограничений.

— Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продлить поставки российской нефти после 5 декабря, – заявила глобальный руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura Андреа Оливи.

Напомним, Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объема своей сырой нефти, после того, как в декабре от нее окончательно откажется Европейский Союз.