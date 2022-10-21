В Оперативном командовании «Юг» официально объявили об освобождении шести сел в Херсонской области.
Это Новодмитровка, Костырка, Черешнево, Новониколаевка, Новопетровка и Блакитное.
Там отметили, что в этих населенных пунктах уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий.
Всего в Херсонской области Силы обороны освободили 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек.
В Оперативном командовании «Юг» официально объявили об освобождении шести сел в Херсонской области.
Это Новодмитровка, Костырка, Черешнево, Новониколаевка, Новопетровка и Блакитное.
Там отметили, что в этих населенных пунктах уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий.
Всего в Херсонской области Силы обороны освободили 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек.