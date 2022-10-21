В Оперативном командовании «Юг» официально объявили об освобождении шести сел в Херсонской области.

Это Новодмитровка, Костырка, Черешнево, Новониколаевка, Новопетровка и Блакитное.

Там отметили, что в этих населенных пунктах уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий.

Всего в Херсонской области Силы обороны освободили 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек.