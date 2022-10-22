Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

В своем пятничном заявлении Митч Макконнелл поздравил Конгресс за одобрение помощи Украине на миллиарды долларов и сказал, что если Республиканская партия получит большинство в Сенате на состоявшихся 8 ноября выборах, в 2023 году она «сосредоточит свой надзор на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украины».

Он также пообещал, что республиканцы в Сенате будут «гарантировать своевременную поставку» большего количества оружия для украинских войск.

Позиция Митча Макконнелла кардинально отличается от позиции лидера республиканцев в нижней палате американского парламента Кевина Маккарти, недавно заявившего о желании сократить военную и финансовую помощь Украине в случае победы Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.