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Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
В своем пятничном заявлении Митч Макконнелл поздравил Конгресс за одобрение помощи Украине на миллиарды долларов и сказал, что если Республиканская партия получит большинство в Сенате на состоявшихся 8 ноября выборах, в 2023 году она «сосредоточит свой надзор на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украины».
Он также пообещал, что республиканцы в Сенате будут «гарантировать своевременную поставку» большего количества оружия для украинских войск.
Позиция Митча Макконнелла кардинально отличается от позиции лидера республиканцев в нижней палате американского парламента Кевина Маккарти, недавно заявившего о желании сократить военную и финансовую помощь Украине в случае победы Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса США.
Ранее сообщалось, что украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.
В своем пятничном заявлении Митч Макконнелл поздравил Конгресс за одобрение помощи Украине на миллиарды долларов и сказал, что если Республиканская партия получит большинство в Сенате на состоявшихся 8 ноября выборах, в 2023 году она «сосредоточит свой надзор на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украины».
Он также пообещал, что республиканцы в Сенате будут «гарантировать своевременную поставку» большего количества оружия для украинских войск.
Позиция Митча Макконнелла кардинально отличается от позиции лидера республиканцев в нижней палате американского парламента Кевина Маккарти, недавно заявившего о желании сократить военную и финансовую помощь Украине в случае победы Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса США.
Ранее сообщалось, что украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.