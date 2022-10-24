Заявления российского руководства о том, что украинские военные якобы планируют применить «грязную бомбу», является попыткой Кремля обвинить в своем преступлении саму же Украину.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– «На вору и шапка горит». Сегодня РФ на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу «грязной бомбы», которую вроде бы готовится применить Украина, — это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии, заявил министр.

Алексей Резников отметил, что с 2014 года россияне неоднократно прибегали к подобной тактике, в частности, открыто угрожали применением ядерного оружия, провоцировали катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажируют мир катастрофой на Запорожские АЭС.

— «Грязный» ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов... Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, позволяющими быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не совершить ядерное преступление в Европе, — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную попытку манипуляции со стороны военного руководства РФ, а именно информирование иностранных министров обороны о том, что Украина вроде бы намерена применить «грязную ядерную бомбу».

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонный разговор с турецким визави Хулуси Акаром, а также с министром обороны Франции Себастьяном Лекорне. Он выразил свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».