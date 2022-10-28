Фото: Костянтин Ліберов

28 жовтня триває 247-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб.

Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат, інформує Оперативне командування «Південь».

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні, повідомили в Генштабі.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області Генштаб ЗСУ відзначив доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Також в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців, додали у Генштабі.

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Після опівночі 28 жовтня російські війська вдарили по Миколаєву ракетами з систем С-300, повідомили в Миколаївській ОВА.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення, уточнили в Миколаївській ОВА.

ЗСУ вдарили по понтонній переправі окупантів на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Загалом вчора штурмова та армійська авіація нанесла16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі — 44 окупанти.

На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.

В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.

Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.