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28 жовтня триває 247-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб.
Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат, інформує Оперативне командування «Південь».
За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні, повідомили в Генштабі.
На тимчасово зайнятій території Херсонської області Генштаб ЗСУ відзначив доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Також в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.
Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців, додали у Генштабі.
Оновлюється
09:07 Після опівночі 28 жовтня російські війська вдарили по Миколаєву ракетами з систем С-300, повідомили в Миколаївській ОВА.
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення, уточнили в Миколаївській ОВА.
07:55 ЗСУ вдарили по понтонній переправі окупантів на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Загалом вчора штурмова та армійська авіація нанесла16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі — 44 окупанти.
На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.
В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.
Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.
28 жовтня триває 247-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб.
Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат, інформує Оперативне командування «Південь».
За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні, повідомили в Генштабі.
На тимчасово зайнятій території Херсонської області Генштаб ЗСУ відзначив доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Також в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.
Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців, додали у Генштабі.
Оновлюється
09:07 Після опівночі 28 жовтня російські війська вдарили по Миколаєву ракетами з систем С-300, повідомили в Миколаївській ОВА.
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення, уточнили в Миколаївській ОВА.
07:55 ЗСУ вдарили по понтонній переправі окупантів на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Загалом вчора штурмова та армійська авіація нанесла16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі — 44 окупанти.
На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.
В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.
Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.