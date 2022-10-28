Сотни украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий Запорожской области в Россию под предлогом каникул, отказываются возвращать обратно к родителям.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает «Радио Свобода».

— У нас уже есть факт, когда из Энергодара, Каменки, Водяного вывезли более 300 детей под видом каникул в Краснодарский край и так их не вернули. Должны были вернуть неделю назад, но на этой неделе вышли к родителям и сказали: «Давайте нам зимние вещи для них, пока они возвращаться не будут. Со следующей недели каникулы объявляют в мелитопольских школах и рашисты также пытаются забрать и мелитопольских детей в Краснодарский край, Крым и т.д., — рассказал Иван Федоров.

Он добавил, что детей вывозят на так называемые каникулы с согласия родителей.

— Они (оккупационные силы – ред.) в первую очередь говорят, что это только каникулы и вывозятся на неделю. Родители в большинстве своем дают согласие, но когда понимают, что надо как-то возвращать детей, они (родители – ред.) едут непосредственно в этот Краснодарский край или Крым и начинают искать своих детей, — добавил Иван Федоров.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова 26 октября заявила, что усыновила вывезенного из Мариуполя мальчика. Также, по ее словам, 350 сирот из Донбасса «уже устроены в приемные семьи в 16 регионах России».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.