По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина уже успешно реагирует на угрозу воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.

Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle, передает Европейская Правда.

— Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже добились успеха, сбив многие российские ракеты и беспилотники. В будущем ситуация изменится еще сильнее – сейчас активизируются союзники, – отметил генсек.

Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и некоторых союзников относительно противовоздушных систем и боеприпасов после последней встречи формата «Рамштайн».

Йенс Столтенберг добавил, что оказанная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что Россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, что повлияло на успех всей кампании в целом.

— Это произошло, прежде всего, из-за умения украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые они уже имели. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая система сейчас демонстрирует, что Германия поставляет Украине действительно важные мощности. Их значение в будущем будет только расти, — отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но это «не вопрос завтрашнего дня».