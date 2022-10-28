Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с украинской делегацией представительниц общественных организаций защитников, оказавшихся в российском плену, встретились в Женеве с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с представителями Международного Комитета Красного Креста Марией Дубеа и Анной Чиапелло.

Встреча состоялась в четверг, 27 октября, сообщила глава облсовета на своей странице в Facebook.

По ее словам, по результатам встречи было принято решение призвать мировое сообщество срочно принять меры по:

обеспечение общественного мониторинга и инспекции мест содержания украинских защитников в российском плену согласно требованиям международного гуманитарного права;

безотлагательного содействия увольнению ВСЕХ украинских некомбатантов, непосредственного участия в военных действиях не принимавших;

налаживание систематической связи украинских военнопленных со своими родными и возможности передавать в места их содержания жизненно необходимые вещи (одежда, теплая одежда, лекарства, средства гигиены, продукты питания);

осуществление визитов мест содержания украинских военнопленных даже при отсутствии полного разрешения российской федерации.



— Наша цель – донести миру, что в российском плену украинские военнопленные находятся вне норм международного гуманитарного права и призвать мировое сообщество к решительным действиям, – добавляет Анна Замазеева.

Она также отметила, что они стремятся:

обеспечение безопасности и защиты прав военнопленных в плену в соответствии с требованиями Женевской конвенции по обращению с военнопленными;

предоставление медицинской помощи, питания и надлежащих условий содержания украинских военнопленных;

прекращение совершения пыток и соблюдение международных правил поведения с военнопленными.

Также они отметили активизацию сил других стран, которые смогут обеспечить формирование доставки гуманитарного груза в места содержания украинских военнопленных на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

— Уверяю, мы деремся за каждого, ведь каждая жизнь имеет значение. Каждая история наших Героев должна быть рассказана, каждая история должна быть услышана! – говорит председатель облсовета.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Конгрессе Совета Европы встретилась с Государственным министром Ирландии по вопросам планирования и местного самоуправления Питером Берком, Министром местного самоуправления и безопасности строительства Великобритании Полом Скалли и представителями ирландского и Великобританского правительств.