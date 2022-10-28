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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с украинской делегацией представительниц общественных организаций защитников, оказавшихся в российском плену, встретились в Женеве с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с представителями Международного Комитета Красного Креста Марией Дубеа и Анной Чиапелло.
Встреча состоялась в четверг, 27 октября, сообщила глава облсовета на своей странице в Facebook.
По ее словам, по результатам встречи было принято решение призвать мировое сообщество срочно принять меры по:
- — Наша цель – донести миру, что в российском плену украинские военнопленные находятся вне норм международного гуманитарного права и призвать мировое сообщество к решительным действиям, – добавляет Анна Замазеева.
Она также отметила, что они стремятся:
Также они отметили активизацию сил других стран, которые смогут обеспечить формирование доставки гуманитарного груза в места содержания украинских военнопленных на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.
— Уверяю, мы деремся за каждого, ведь каждая жизнь имеет значение. Каждая история наших Героев должна быть рассказана, каждая история должна быть услышана! – говорит председатель облсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Конгрессе Совета Европы встретилась с Государственным министром Ирландии по вопросам планирования и местного самоуправления Питером Берком, Министром местного самоуправления и безопасности строительства Великобритании Полом Скалли и представителями ирландского и Великобританского правительств.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с украинской делегацией представительниц общественных организаций защитников, оказавшихся в российском плену, встретились в Женеве с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с представителями Международного Комитета Красного Креста Марией Дубеа и Анной Чиапелло.
Встреча состоялась в четверг, 27 октября, сообщила глава облсовета на своей странице в Facebook.
По ее словам, по результатам встречи было принято решение призвать мировое сообщество срочно принять меры по:
- — Наша цель – донести миру, что в российском плену украинские военнопленные находятся вне норм международного гуманитарного права и призвать мировое сообщество к решительным действиям, – добавляет Анна Замазеева.
Она также отметила, что они стремятся:
Также они отметили активизацию сил других стран, которые смогут обеспечить формирование доставки гуманитарного груза в места содержания украинских военнопленных на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.
— Уверяю, мы деремся за каждого, ведь каждая жизнь имеет значение. Каждая история наших Героев должна быть рассказана, каждая история должна быть услышана! – говорит председатель облсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Конгрессе Совета Европы встретилась с Государственным министром Ирландии по вопросам планирования и местного самоуправления Питером Берком, Министром местного самоуправления и безопасности строительства Великобритании Полом Скалли и представителями ирландского и Великобританского правительств.