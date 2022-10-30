Демонтированные в Николаеве киоски «Позвоны» стали использовать для обустройства блокпостов.

Об этом сообщил николаевец Евгений Корольков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что один такой киоск предоставил Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета. После этого его отремонтировали: вставили окно, утеплили пол и заменили замок.

Раскрасила киоск николаевская художница Алена Мартынава, которая является соавтором муралов в Николаеве, в частности: «Скарбниця нашого міста», «Птица-защитница» и «Свободный город – свободная Украина».

— Успешный кейс я считаю, – добавил Евгений Корольков.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова. Ме Александр Сенкевич сообщил, что укрытия, которые планируют вскоре установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче, чем установили в Корабельном районе.