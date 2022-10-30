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Демонтированные в Николаеве киоски «Позвоны» стали использовать для обустройства блокпостов.
Об этом сообщил николаевец Евгений Корольков на своей странице в Facebook.
Он отметил, что один такой киоск предоставил Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета. После этого его отремонтировали: вставили окно, утеплили пол и заменили замок.
Раскрасила киоск николаевская художница Алена Мартынава, которая является соавтором муралов в Николаеве, в частности: «Скарбниця нашого міста», «Птица-защитница» и «Свободный город – свободная Украина».
— Успешный кейс я считаю, – добавил Евгений Корольков.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова. Ме Александр Сенкевич сообщил, что укрытия, которые планируют вскоре установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче, чем установили в Корабельном районе.
Демонтированные в Николаеве киоски «Позвоны» стали использовать для обустройства блокпостов.
Об этом сообщил николаевец Евгений Корольков на своей странице в Facebook.
Он отметил, что один такой киоск предоставил Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета. После этого его отремонтировали: вставили окно, утеплили пол и заменили замок.
Раскрасила киоск николаевская художница Алена Мартынава, которая является соавтором муралов в Николаеве, в частности: «Скарбниця нашого міста», «Птица-защитница» и «Свободный город – свободная Украина».
— Успешный кейс я считаю, – добавил Евгений Корольков.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова. Ме Александр Сенкевич сообщил, что укрытия, которые планируют вскоре установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче, чем установили в Корабельном районе.