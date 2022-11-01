Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила предложить Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить Иран от участия в чемпионате мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

— Учитывая информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022, — говорится в решении ассоциации.

Также в УАФ отмечают, что они официально обратятся в ФИФА и Союз европейского футбола (УЕФА) с предложением исключить Российский футбольный союз из их состава, а также применить к РФС санкции.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отрицал утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.