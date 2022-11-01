|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|06:33
|Захід сонця:
|16:37
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|06:47
|Захід сонця
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39 грн
|39.5 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила предложить Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить Иран от участия в чемпионате мира-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
— Учитывая информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022, — говорится в решении ассоциации.
Также в УАФ отмечают, что они официально обратятся в ФИФА и Союз европейского футбола (УЕФА) с предложением исключить Российский футбольный союз из их состава, а также применить к РФС санкции.
Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отрицал утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила предложить Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить Иран от участия в чемпионате мира-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
— Учитывая информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022, — говорится в решении ассоциации.
Также в УАФ отмечают, что они официально обратятся в ФИФА и Союз европейского футбола (УЕФА) с предложением исключить Российский футбольный союз из их состава, а также применить к РФС санкции.
Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отрицал утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.