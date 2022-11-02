Один из кабинетов разрушенной Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса в Николаеве, 1 ноября 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что массированные ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры российскими войсками следует интерпретировать как составляющую геноцида.

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

— Умышленные российские удары против гражданской критической инфраструктуры Украины – это военные преступления. Учитывая их системность и комментарии, которыми это сопровождают российская пропаганда и должностные лица, эти удары следует считать частью геноцида украинского народа. Конвенция о геноциде 1948 года четко указывает: умышленное влияние на условия проживания определенной группы с расчетом на ее физическое уничтожение, части или всей – это геноцид, – подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что правительство разработало эвакуационные планы для всех городов Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями.