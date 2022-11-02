Президент Владимир Зеленский уверен, что российский «энерготеррор» – это вызов не только Украине, но и объединенной Европе.

Об этом говорится в видео обращении Владимира Зеленского.

— Ставка террористов на зиму абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде как будто бы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому мы должны доказать террористам, что несостоятельность – это слово о них, а не о Европе. Россия сделает все, чтобы уничтожить нормальность жизни. Они не считаются с расходами на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России эквивалент более двух 2 млн 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар, – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что надежды РФ на зиму не оправдаются.

Ранее сообщалось, что правительство разработало эвакуационные планы для всех городов Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями.