Государственное бюро расследований с начала войны открыло 1050 производств против основ национальной безопасности. Из них около 900 касаются подозрения в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

138 уголовных производств открыто по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), 10 уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК).

Бюро заявило, что 413 фигурантов уже получили подозрения, 305 – в розыске, 1131 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 82 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что в Луганской области Служба безопасности Украины задержала шпионку ФСБ, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать «двойным агентом».

Также Служба безопасности Украины задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на одесской железной дороге.

Напомним, суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.

Также двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.