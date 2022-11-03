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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция «Сообщества» (Communities).
Об этом сообщается в блоге WhatsApp.
Функцию начали запускать по всему миру – в течение нескольких месяцев она станет доступна всем пользователям.
В сообществе можно объединять несколько групповых чатов и отправить сообщения всем участникам сразу. Эта функция будет полезна организациям, клубам, школам и другим частным группам.
Чтобы создать «Сообщество», нужно выбрать вкладку «Новое сообщество»: в Android она находится над списком чатов, а в iOS – в нижнем меню, рядом с кнопкой «чаты».
Кроме того, WhatsApp добавил возможность проводить опрос в чатах, создавать группы с количеством участников до 1024 пользователей и проводить групповые видеозвонки на 32 человека.
Напомним, разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ. Часть средств будет забирать соцсеть.
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция «Сообщества» (Communities).
Об этом сообщается в блоге WhatsApp.
Функцию начали запускать по всему миру – в течение нескольких месяцев она станет доступна всем пользователям.
В сообществе можно объединять несколько групповых чатов и отправить сообщения всем участникам сразу. Эта функция будет полезна организациям, клубам, школам и другим частным группам.
Чтобы создать «Сообщество», нужно выбрать вкладку «Новое сообщество»: в Android она находится над списком чатов, а в iOS – в нижнем меню, рядом с кнопкой «чаты».
Кроме того, WhatsApp добавил возможность проводить опрос в чатах, создавать группы с количеством участников до 1024 пользователей и проводить групповые видеозвонки на 32 человека.
Напомним, разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ. Часть средств будет забирать соцсеть.