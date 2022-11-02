Разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ. Часть средств будет забирать соцсеть.

Об этом сообщает The Washington Post.

В электронном письме, которое есть в распоряжении журналистов, команда разработчиков пишет о «рисках, связанных с содержанием, защищенным авторским правом, проблемами доверия создателя/пользователя и соблюдением законодательства». Поэтому эта функция пройдет краткую внутреннюю проверку.

В компании отказались говорить, был ли новый владелец Twitter Илон Маск инициатором этого новшества. Но известно, что команда внутренней проверки соцсети должна подготовить отчет о потенциальных рисках за три дня.

Во внутренней переписке сотрудники Twitter описывают новую функцию так: «При создании твита из видео автор может включить платный доступ после добавления видео в твит». Стоимость можно выбрать из предустановленного списка, например $1, $2, $5 или $10.

Не заплатившие пользователи не увидят видео, но смогут поставить лайк или ретвитнуть сообщение.

Один из сотрудников Twitter на условиях анонимности рассказал, что эта функция предположительно будет использоваться для контента для взрослых.

Напомним, миллиардер Илон Маск, завершивший покупку компании Twitter, анонсировал создание совета для модерации контента «с разными точками зрения».