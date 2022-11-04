С 4 ноября временным исполняющим обязанности министра развития громад и территорий назначен Василий Лозинский.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Денисом Шмыгалем.

— Возложить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей Министра развития громад и территорий Украины на первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича, — говорится в документе.

Предыдущий министр Алексей Чернышев назначен главой НАК «Нафтогаз».

Василий Лозинский был первым заместителем Чернышева. К тому же – первым заместителем председателя Львовской областной государственной администрации. И.о. председателя Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.