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С 4 ноября временным исполняющим обязанности министра развития громад и территорий назначен Василий Лозинский.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Денисом Шмыгалем.
— Возложить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей Министра развития громад и территорий Украины на первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича, — говорится в документе.
Предыдущий министр Алексей Чернышев назначен главой НАК «Нафтогаз».
Василий Лозинский был первым заместителем Чернышева. К тому же – первым заместителем председателя Львовской областной государственной администрации. И.о. председателя Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.
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С 4 ноября временным исполняющим обязанности министра развития громад и территорий назначен Василий Лозинский.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Денисом Шмыгалем.
— Возложить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей Министра развития громад и территорий Украины на первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича, — говорится в документе.
Предыдущий министр Алексей Чернышев назначен главой НАК «Нафтогаз».
Василий Лозинский был первым заместителем Чернышева. К тому же – первым заместителем председателя Львовской областной государственной администрации. И.о. председателя Львовской областной государственной администрации с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года.