Кто взорвал взрывчаткой два памятника в Николаеве (обелиск «Скорбная мать» и памятник Солдатам правопорядка) до сих пор неизвестно.

В городском совете ждут выводы правоохранителей, сообщил мэр города Александр Сенкевич во время брифинга Медиацентр Украина - Укринформ.

По его словам, взрывы памятников – это провокация и попытка разъединить громаду Николаева.

— Это могут быть либо люди из Николаева, либо вообще российские диверсанты. Мы ждем выводов правоохранителей… Если это местные активисты, то это сделано не от большого ума, ведь обелиск «Скорбящая мать» стоял на братской могиле, там похоронено более 80 тел бойцов, погибших во время Второй мировой войны, отражая Николаев, — отметил он.

Разрушенный обелиск «Скорбная мать» Разрушенный памятник Солдатам правопорядка

Напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.