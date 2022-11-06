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Риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины «зерновым коридором» сохраняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Haberturk.
«Пока идет война, такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно из Украины. Зерновое соглашение по этому поводу чрезвычайно важно. Но и войну следует прекращать», - подчеркнул генсек.
Напомним, что Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.
Впоследствии Россия решила вернуться к выполнению зерновой сделки, из которой она самовольно «вышла» в субботу.
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Риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины «зерновым коридором» сохраняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Haberturk.
«Пока идет война, такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно из Украины. Зерновое соглашение по этому поводу чрезвычайно важно. Но и войну следует прекращать», - подчеркнул генсек.
Напомним, что Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.
Впоследствии Россия решила вернуться к выполнению зерновой сделки, из которой она самовольно «вышла» в субботу.