Риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины «зерновым коридором» сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Haberturk.

«Пока идет война, такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно из Украины. Зерновое соглашение по этому поводу чрезвычайно важно. Но и войну следует прекращать», - подчеркнул генсек.

Напомним, что Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.

Впоследствии Россия решила вернуться к выполнению зерновой сделки, из которой она самовольно «вышла» в субботу.