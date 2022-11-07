Депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» Евгений Игнатенко провел встречу с работниками сферы образования в Радсадовской громаде и его руководителем Юрием Пиньковым.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Во время встречи Евгений Игнатенко ответил на волнующие людей вопросы, рассказал о планах по развитию громады и поддержке педагогов. Также он передал учителям 30 ноутбуков Chromebook, которые область получила от компании Google, Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре.

Глава громады Юрий Пиньков отметил, что переданные ноутбуки перекроют половину потребности во всем громаде. Евгений Игнатенко добавил, что в возможных планах – передача еще 30 ноутбуков, чтобы полностью закрыть потребность в техническом обеспечении учителей.

— Я знаю, что дистанционное обучение многим педагогам не нравится, и есть учителя, у которых нет необходимого для этого технического оснащения. В условиях войны, когда учиться очно крайне опасно, это единственный выход, как не остановить учебный процесс, поэтому власти пытаются обеспечить техникой как можно больше педагогов, — объяснил Евгений Игнатенко.

Депутат ответил на все вопросы учителей и директоров учебных заведений гррмады. Также депутат рассказал о старете работы инклюзивно-ресурсного центра. Проект предварительно договорились возобновить после победы Украины. Также обсудили обустройство хранилищ в зданиях образовательных заведений. Для этого уже подали заявку на финансирование из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области для обеспечения стабильной учебы депутаты облсовета от партии «Слуга Народа», в сотрудничестве с руководством Николаевской ОВА, способствовали передаче ноутбуков Chromebook в каждую громаду области.