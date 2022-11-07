Консервативный священнослужитель и редактор газеты в Иране открыто раскритиковал позицию правительства по оружию, которое он поставлял в Москву.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери написал, что правительству его страны необходимо посоветовать России соблюдать международные нормы, запретить использовать в войне беспилотники, сделанные в Иране, и поддерживать более тесные отношения с Украиной.

— Почему вы не заявили Россию после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?, — обратился Масих Мохаджери к главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану.

Также священнослужитель подчеркнул, что у иранских властей еще есть время изменить свою позицию относительно войны в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики Ирана.

— В первые дни начала войны Тегеран мог бы объявить Москве, что она не имеет права использовать беспилотники, предоставленные Ираном, в войне в Украине, — добавил он.

При этом бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади, объясняя недавнее заявление главы иранского МИДа, заявил, что дипломаты могли не знать об организации военным руководством страны поставок беспилотников в Россию после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.

В МИД заявили, что Украина будет продолжать принимать меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии РФ будут масштабнее выгоды от его поддержки.