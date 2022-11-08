ФСБ России заявила о задержании в Херсонской области 9 украинцев, якобы входящих в «диверсионно-разведывательную группу СБУ» и «готовивших теракт» в отношении «должностных» оккупационной администрации региона.
Об этом пишут российские СМИ.
оккупанты заявили об обезвреживании заминированного автомобиля, с помощью которого «диверсанты» якобы планировали покушать на российских ставленников в херсонской «администрации». ФСБ заявляет об извлечении более 5 кг пластида, трех готовых к применению самодельных взрывных устройств и гранаты.
Задержаны и «арестованы» девять граждан Украины.
Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
ФСБ России заявила о задержании в Херсонской области 9 украинцев, якобы входящих в «диверсионно-разведывательную группу СБУ» и «готовивших теракт» в отношении «должностных» оккупационной администрации региона.
Об этом пишут российские СМИ.
оккупанты заявили об обезвреживании заминированного автомобиля, с помощью которого «диверсанты» якобы планировали покушать на российских ставленников в херсонской «администрации». ФСБ заявляет об извлечении более 5 кг пластида, трех готовых к применению самодельных взрывных устройств и гранаты.
Задержаны и «арестованы» девять граждан Украины.
Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.