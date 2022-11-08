ФСБ России заявила о задержании в Херсонской области 9 украинцев, якобы входящих в «диверсионно-разведывательную группу СБУ» и «готовивших теракт» в отношении «должностных» оккупационной администрации региона.

Об этом пишут российские СМИ.

оккупанты заявили об обезвреживании заминированного автомобиля, с помощью которого «диверсанты» якобы планировали покушать на российских ставленников в херсонской «администрации». ФСБ заявляет об извлечении более 5 кг пластида, трех готовых к применению самодельных взрывных устройств и гранаты.

Задержаны и «арестованы» девять граждан Украины.

Напомним, оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.