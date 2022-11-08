Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро- и водоснабжение, а также связь.

Ранее стало известно, что из Херсона во время оккупации уехало почти 80% населения. Сейчас в городе остается 60-70 тысяч человек, а до полномасштабной войны – 320 тысяч.

Также сообщалось, что в населенном пункте Каховка Херсонской области российско-оккупационные войска проводят поиски диверсионных групп и корректировщиков огня.

Напомним, российские захватчики, вероятно, готовят ловушки для Вооруженных сил Украины в Херсонской области и пытаются заманить наших защитников в определенные населенные пункты.

Также разведка сообщала, что в ближайшие дни высока вероятность, что российские оккупанты обстреляют жилые районы области, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.