Российские захватчики, вероятно, готовят ловушки для Вооруженных сил Украины на Херсонщине и пытаются заманить наших защитников в определенные населенные пункты.

Для этого они создают иллюзию ухода из Херсона и части области, рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

— Потому что россияне пытаются убедить в том, что они «уходят». При том что мы видим объективные данные — они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, они будут использованы для огневой поддержки на правом, — пояснила Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты хотят заманить Вооруженные силы Украины в определенные населенные пункты на Херсонщине.

— Населенный пункт — это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предполагаем развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что оккупанты могут готовить провокации в Херсоне и области. Именно поэтому из здания Херсонской ОГА могло исчезнуть российское знамя.

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».