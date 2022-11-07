В ближайшие дни высока вероятность, что российские оккупанты обстреляют жилые районы области, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что согласно данным разведки, россияне посылают горожанам SMS, в которых предостерегают их в якобы планах ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Людей призывают к «эвакуации», а также предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

«По информации украинской разведки, рашисты, прикрываясь гражданскими, в течение трех суток через Каховскую ГЭС опрокидывают свою технику и автомобили с награбленным имуществом», — добавил он.

Между тем, в населенных пунктах области на правом берегу Днепра россияне продолжают заниматься мародерством: грабят дома, магазины и склады.

«В пгт Любимовка военные России изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки», - написал глава ОВА.

Вдоль устья Днепра россияне похитили документацию из местных советов, а в самих помещением обустроили свои комендатуры.

«В селах Ольга и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов», — отметил глава ОВА.

Ранее стало известно, что из Херсона во время оккупации уехало почти 80% населения. Сейчас в городе остается 60-70 тысяч человек, а до полномасштабной войны – 320 тысяч.

Также сообщалось, что в населенном пункте Каховка Херсонской области российско-оккупационные войска проводят поиски диверсионных групп и корректировщиков огня.

Напомним, российские захватчики, вероятно, готовят ловушки для Вооруженных сил Украины в Херсонской области и пытаются заманить наших защитников в определенные населенные пункты.