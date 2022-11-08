Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пять предприятий, акции которых принудительно отчуждены в собственность государства, теперь будут работать на «оборонку». Не исключает также других подобных решений.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский заверил, что теперь для нужд военного времени будут работать и отчужденные предприятия, которые до этого не работали.

— Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа по восстановлению нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».