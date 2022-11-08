Для российских оккупантов бой в печально известном Сиреневом парке в Херсоне был как в тире.

Об этом «Украинской правде» рассказал один из его участников, Станислав Вазанов, который продолжает служить в херсонской терробороне.

Станислав – первый, кто рассказывает о бое в Сиреневом парке, которое произошло 1 марта. Он считает, что херсонцы и все украинцы должны знать об этом героическом и одновременно трагическом эпизоде войны.

— Утром 1 марта, по словам командира подразделения, поступил приказ комбрига выехать на позицию. Выдвинулись мы примерно в 10 утра. Наш автобус вез где-то 43 человека в район Сиреневого парка. Другой автобус, кажется, поехал на Шуменский микрорайон на кольцо, – вспоминает Станислав Вазанов.

В автобусе преимущественно ехали бойцы 194-го белозерского батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Практически все люди – из сел Белозерского района.

— Некоторые из моей деревни, кого я знал. То есть, это обычные украинцы. Были АТОшники, были ребята без опыта, – добавляет он.

Доехали достаточно быстро – минут через 15-20. Еще около получаса пролежали в ожидании. Часть – в самом парке, другая – рядом с проходной нефтезавода. Сам бой длился не больше 20-30 минут. По крайней мере, его «яркая» часть.

— Судя по всему, нас ждали. Первым выкатился вражеский БТР. Причем он не издали приехал, он стоял где-то неподалеку. Затем – две БМП. Они заехали прямо в начало парка со стороны «Новой линии». Еще, похоже, где-то там был танк. Это я слышал по гулу двигателя, но не видел его. Что тогда удивило, они выехали с большими российскими флагами на каждой единице техники – таковы два на метр, – рассказывает Станислав Вазанов.

По его словам, военные ожидали, что со стороны россиян в парке будет минометный расчет до десяти человек пехоты.

– С такой группой мы могли справиться. Как позже рассказывал мне командир подразделения, когда он увидел такое количество бронированной техники, надеялся, что нас, может быть, пожалеют. Потому что соотношение сил сразу изменилось, – говорит он.

Сначала было относительное затишье – обе стороны ждали.

– Потом по нам начал работать снайпер. Далее – заработал КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, – прим.). И потом подключились две БМП. У нас было два гранатомета «Муха» (РПГ-18 «Муха» – первая советская ручная реактивная противотанковая граната – прим.). С одной подвели БМП. Говорили, что попал ротный Олег Макарский, он впоследствии погиб. БМП задымилась, но через 5 минут завелась, и они продолжили работать во все стволы. Судя по всему, и танк работал, потому что рядом сносило акации сантиметров по 40 в диаметре, – рассказывает Станислав Вазанов.

Впоследствии, по обнародованному видео, он понял, что бойцы в парке были расстреляны практически в упор – метров с 25. Россияне работали минометами и вообще всем, чем возможно.

– У нас у всех были «коктейли Молотова». Со стороны проходной я лично разносил ящики: каждому подносил, брали по 1-2 коктейля. Но ими не воспользовался никто, потому что докинуть было невозможно. Бутылку с зажигательной смесью можно бросить где-то на метров 30, если очень постараться – метров на 40. А русские стояли гораздо дальше, расстояние было метров 150-200. И даже банально подняться для бросания не было возможности, – вспоминает боец.

Для россиян этот бой был как в тире, говорит он: «Они тяжелой техникой к нам свободно доставали. У нас все, что было – автоматы Калашникова и 20 гранат Ф1, которые в той ситуации тоже мы не могли использовать. Единственное, что нас спасало, это деревья. Да и то не всех. Как вы видели на видео, они были прошиты насквозь».

В целом от командира его подразделения поступила команда на уход – терробороновцы забежали внутри нефтезавода. Был дан приказ закапывать оружие, снимать с себя военную форму, ждать темноты и выходить с территории завода и города в сторону Белозерки, потому что была информация, что там русских еще нет.

– Мы зарыли оружие. Я был третьим в очереди на выход. Спрятался на территории завода. Часа через два случайно услышал шорох и увидел, что идет командир подразделения. Мы уже с ним вдвоем решили не ждать темноты, а все-таки выходить днем, рискнуть. Российская техника уже заехала на нефтезавод, они начали зачищать территорию. В разных местах были слышны перестрелки, работало и тяжелое оружие. После этого перестрелка каждый раз смолкала на время. Потом начиналась в другом месте, – рассказывает Станислав Вазанов.

Вместе с командиром военные вышли через чернобаевский аэродром (до него более 4 км – прим.). К вечеру вернулись в Белозерку (это еще 7 км от аэропорта – прим.).

– Потом я увидел видео из парка. Многих погибших на том видео узнал. Смотрел с тяжелыми мыслями. А еще тяжелее было, когда вышло второе видео – там еще лежали тела и, по словам местных, собаки начинали их есть. Каждый раз после такого остается все меньше жалости к россиянам, – говорит Станислав Вазанов.

Есть информация, что всего в Сиреневом парке погибли 18 человек.

— Нас было ориентировочно 43 человека, то есть, грубо говоря, погиб каждый второй. У меня есть подозрения, что больше. Когда мы с командиром подразделения зашли за кладбище геологов (расположенное за городом – Автор), на нефтезаводе продолжалась стрельба. Я думаю, там тоже погибли. Попали ли они в статистику, не знаю, – допускает терроборонец.

По его словам, россияне обыскивали тела погибших, доставали телефоны, разговаривали с родными.

— При мне звонили по телефону моему командиру подразделения. Кажется, звонил подполковник или полковник Краснов или Красненко как-то так. Также другим родным пытались продать тела, если кто-то хотел их унести, – рассказывает Станислав Вазанов и добавляет, что россияне ходили и добивали раненых.

Командира своего подразделения Станислава видел на видео – его пленили и, вероятно, заставили на камеру принять российское гражданство.

Напомним, что после оцепления города россияне начали заходить в Херсон по нескольким направлениям. Один из их маршрутов – со стороны международного аэропорта и чернобаевского аэродрома через улицу Нефтяников. По этой дороге в Сиреневом парке оккупантов встретили бойцы Сил территориальной обороны. Четыре десятка херсонцев вступили в бой с россиянами, чьи силы значительно превосходили. Украинцы были с автоматами и «коктейлями Молотова», оккупанты – на бронированной технике.

2 марта появилось видео с того места, которое шокировало херсонцев. Среди скошенных огнем из крупнокалиберного оружия деревьев лежали тела погибших украинцев. У многих из них отсутствовали конечности или головы.

Русские пытались скрыть этот эпизод оккупации города, стереть его из истории войны. Но это им не удалось. В мае в Сиреневом парке херсонцы обустроили Мемориал бойцам Херсонской терробороны, погибшим 1 марта.

Напомним, операция по увольнению Херсона продлится до конца ноября, рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.