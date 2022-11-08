Под видом выплаты пенсий в Херсоне, оккупанты хотят собрать информацию о количестве людей в городе.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

— Оккупанты звонят людям и приглашают прийти за деньгами. Только на этот раз уже обещают не 10 тысяч рублей, а всего 3. При этом расспрашивают, где живете сейчас, почему не эвакуировались, а решили остаться, кто еще остался из родных и почему. Предлагают записаться на эвакуацию, – написал Сергей Хлань.