Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода «охотились» вражеский разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Специалисты радиоэлектронной борьбы приземлили российский БпЛА Орлан-10. Восторженный дрон остался практически невредимым и теперь сможет послужить ВСУ.
Отмечается, что бойцы 28 ОМБр уже не в первый раз уничтожают беспилотник противника.
Напомним, авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода «охотились» вражеский разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Специалисты радиоэлектронной борьбы приземлили российский БпЛА Орлан-10. Восторженный дрон остался практически невредимым и теперь сможет послужить ВСУ.
Отмечается, что бойцы 28 ОМБр уже не в первый раз уничтожают беспилотник противника.
Напомним, авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.