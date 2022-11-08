Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода «охотились» вражеский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Специалисты радиоэлектронной борьбы приземлили российский БпЛА Орлан-10. Восторженный дрон остался практически невредимым и теперь сможет послужить ВСУ.

Отмечается, что бойцы 28 ОМБр уже не в первый раз уничтожают беспилотник противника.

Напомним, авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.