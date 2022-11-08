За минувшие сутки полиция открыла 45 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Враг еще раз коварно обстрелял недавно освобожденные и приближенные к зоне боевых действий населенные пункты Бериславского района. Там «Градами» и артиллерийскими установками уничтожены частные дома, солнечные электростанции, сельскохозяйственная техника, ранены и погибли.

В селе Золотая Балка ракеты попали в здание общеобразовательной школы, после чего там загорелся пожар. Предварительно, без пострадавших. В некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего магазина, аптеки или кафе, дома местные не пригодны для проживания.

За пределами пгт Большая Александровка в результате обстрела из реактивной системы залпового огня повреждено электросопротивление, которое ранее использовалось для обеспечения поселка электричеством.

Постоянными обстрелами и умышленным уничтожением электросопротивлений оккупанты не позволяют энергетикам возобновить электроснабжение в недавно освобожденных населенных пунктах.

Из деоккупированных селений Большая Александровка и Высокополье в полицию ежедневно поступают сообщения от местных о мародерстве со стороны военных РФ. Возвращающиеся в свои дома люди обнаруживают исчезновение имущества: стиральных машин, телевизоров, мелкой кухонной техники, холодильников, утюгов, велосипедов, солнечных панелей и автомобилей.

Со Скадовского и Каховского районов поступают сообщения от местных жителей, что в их дома и квартиры заселяются российские военные и присваивают имущество хозяев. По словам законных владельцев жилья, военные РФ выносят из их домов все имущество — от ноутбуков до обогревателей.

В Херсоне русские военные похитили местного жителя. По словам его матери, сначала ее сына держали в СИЗО, а затем увезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Полицейские задокументировали все военные преступления русской армии. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.

Напомним, жительница деоккупированного села Высокополье в Херсонской области рассказала о мародерстве российских военных во время оккупации села.