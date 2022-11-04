Жительница деоккупированного села Высокополье в Херсонской области рассказала о мародерстве российских военных во время оккупации села.

Соответствующее видео опубликовало херсонское издание МОСТ.

— Сказать, что над нами прям сильно издевались - они не издевались не сильно, но они правы, они с автоматами. Как они идут, вы должны в разные стороны бежать, как заходят в подвал – пы должны выйти, а они возьмут все, что захотят, и ты ничего не можешь сказать. Один забрал у ребенка планшет – тот, которым ребенок играл, на котором учился. Мы просили-просили, ребенок плакал – нет, не отдал, потому что планшет новый, 10 тысяч гривен стоит. Конечно, ему больше нужен, чем ребенку, – рассказала женщина.

Она также подтвердила случаи того, что русские военные ставили жителей села на колени.

— Но нас только выгнали из подвала, забрали что хотели. Заходили сюда в дом, нагло забирали телефоны. Пока мы ходили в подвалы, они здесь грабили очень хорошо. Так грабили, что ни единой дырочки не оставалось. Они повсюду сунули руки: и в одежду, и в белье. Ничего нельзя было сохранить, – добавила женщина.

Она также рассказала, что в результате обстрелов Высокополья российскими войсками много пострадавших среди жителей села: «Есть, которые пострадали. Много. И ногу оторвало – умерла женщина. И разорвало одну женщину, которая у колодца стояла. И еще разорвало, и еще. Очень много у нас пострадавших».

— ДНРовцы были злы, они говорили, что «мы будем делать вам то, что вы нам делали». Вроде бы в 2014 году наши такое делали. Дальше были бурят, разные узкоглазые – они такие, им бы только наворовать. Только ходили по домам и брали, что хотели, – рассказала она.

Женщина также рассказала, что после освобождения Высокополья оккупанты продолжают обстреливать деревню, однако уезжать оттуда женщина не планирует.

— Хочется уже до конца. Хочется не сдаваться. У нас здесь столько собак – если бы вы только знали. Здесь штук 20 собак и кошек, и там еще сколько. Все они наши, все они хотят есть, и всех их бросили. Мы каждый день варим кашу и раздаем им, – добавила женщина.

Напомним, журналисты побывали в трех деоккупированных селах Херсонской области и пообщались с жителями, которые там остались, о жизни в оккупации и освобождении.