Финляндия поддержит рейс Всемирной продовольственной программы, который будет доставлять зерно из Украины в Сомали.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В то же время Финляндия увеличивает гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольствии.

Сейчас Финляндия выделяет региону гуманитарную помощь на общую сумму 15,7 миллиона евро. Из них почти 7 миллионов евро пойдут в поддержку транспортировки зерна по Всемирной продовольственной программе.

— Критически важно, чтобы транспортировку зерна из Украины в Африканский Рог можно было продлить. Здесь мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу, - сказал министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

Напомним, представители ООН относительно оптимистично настроены по продлению зернового соглашения после 22 ноября еще на год. Также в организации предполагают, что Украина может попытаться расширить соглашение, привлекая к зерновому коридору Николаевский морпорт .