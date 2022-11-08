Украинский дипломат, министр иностранных дел 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко уверен, что режим Путина в Российской Федерации уверенно направляется к своему краху, что будет означать прекращение существования России в ее нынешнем виде. Вероятная потеря Херсона, по его мнению, станет «нравственно-психологической травмой» для Владимира Путина.

Об этом Владимир Огрызко рассказал в интервью Радио НВ .

Надвигается вал проблем: с одной стороны провал на фронте, с другой — думаю, украинская армия сможет деоккупировать Херсон, говорит дипломат. По его словам, это будет основным методом доказывания Путину, что войну он в военном плане проиграет.

— Также эти внутренние сомнения в обществе плюс внешнее давление — это все сведется к тому, что Путина уберут. За его спиной уже давно работают люди, которые хотят обменять его на собственную безопасную перспективу. Даже с тем, что Россия откажется от бредовых идей о денацификации, демилитаризации и от решения украинского вопроса в этом геноцидном российском варианте, - говорит Владимир Огрызко.

Он уверен, что российский президент не готов сдать Херсон, поэтому его армия должна указание стоять насмерть.

— Путин к такому поражению, как сдача Херсона, не готов. И думаю, что указание есть только одно: стоять насмерть, до последнего патрона. Какова была цель? Все областные центры юга. А что имеем? Есть один Херсон, да и тот сейчас находится под плотным огневым контролем со стороны наших Вооруженных сил. Поэтому потеря Херсона для Путина – это морально-психологическая травма. Опять же: а где «победобесие», где же «несокрушимый русский солдат», где солдат-победитель, где то, что называется «слава русского оружия»? Вся Россия помешана на идеологии — абсолютно виртуальной, дикой, фашистской, безусловно, но идеологии, проникнутой мифами, тем, чем нормальный человек жить не должен. Если рушатся мифы, население становится неуправляемым. Он тогда не понимает, что происходит. Это как свергать языческих богов в Днепр. Это крушение видения мира. Это крушение всего того, что ты считал стабильным, святым, правильным. И это все разваливается. К этому тоже подходит русское маниакальное общество, потому что ему придется прощаться со своими идолами. Но это будет очень болезненное прощание, – сказал Владимир Огрызко.

По его мнению, такие вещи, как Херсон, как восток Украины, когда россияне понимают, что еще немного и очередной фронт посыплется, это и есть те вещи, которые внутри России будут вызывать необходимость действовать.

— Но действовать не этому населению, этой биопопуляции, а тем, кто стоит вокруг Путина, понимающих, что нужно хоть что-то сохранить. Возможно, не такую Россию, как она сегодня, но хоть какой-то ее кусок, чтобы там продолжать жировать за счет тех, кого они будут грабить дальше, - сказал Владимир Огрызко.

Напомним, Кремль подготовил пропагандистам методички, как объяснять россиянам отступление из Херсона.