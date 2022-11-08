Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Кабинета президента США, постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре России. Целеустремленными атаками повреждено около 40% наших объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной, – отметил Владимир Зеленский.

Также сообщается, что во время встречи поднимались различные проблемы мировой продовольственной безопасности.

По словам президента Украины, благодаря реализации зерновой инициативы миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы имеют продовольствие. Украина и дальше готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Линда Томас-Гринфилд со своей стороны повторила, что Соединенные Штаты непреклонны в поддержке Украины и готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она также пообещала продолжать работу в ООН по укреплению международной поддержки суверенитета Украины и призвать государства-члены защищать международное право и Устав ООН.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.