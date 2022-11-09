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Российские оккупанты выпустили уже более 400 иранских дронов по территории Украины, большинство – сбито.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября, пишет «Украинская правда» .
— Более четырехсот БПЛА (из первой партии, поставленной Ираном, – прим.) уже нанесли удары по Украине, большинство – уничтожено Силами обороны, – сообщил он.
По словам Юрия Игната, украинское ПВО постоянно повышает процент сбивания дронов.
На ремарку ведущего, что количество атак иранскими БПЛА в последнее время несколько снизилось, представитель Воздушных сил отметил, что на использование этих баражирующих боеприпасов влияет и ее наличие, и подготовка и транспортировка, а также погодные условия.
В ночь на 9 ноября атаки «шахедов» происходили с временно оккупированной территории Запорожской области.
Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования «Восток».
Также зенитчики Воздушных сил утром уничтожили один БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, консервативный священнослужитель и редактор газеты в Иране открыто раскритиковал позицию правительства по оружию, которое он поставлял в Москву.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Российские оккупанты выпустили уже более 400 иранских дронов по территории Украины, большинство – сбито.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября, пишет «Украинская правда» .
— Более четырехсот БПЛА (из первой партии, поставленной Ираном, – прим.) уже нанесли удары по Украине, большинство – уничтожено Силами обороны, – сообщил он.
По словам Юрия Игната, украинское ПВО постоянно повышает процент сбивания дронов.
На ремарку ведущего, что количество атак иранскими БПЛА в последнее время несколько снизилось, представитель Воздушных сил отметил, что на использование этих баражирующих боеприпасов влияет и ее наличие, и подготовка и транспортировка, а также погодные условия.
В ночь на 9 ноября атаки «шахедов» происходили с временно оккупированной территории Запорожской области.
Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования «Восток».
Также зенитчики Воздушных сил утром уничтожили один БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, консервативный священнослужитель и редактор газеты в Иране открыто раскритиковал позицию правительства по оружию, которое он поставлял в Москву.