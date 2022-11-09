Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что войска РФ постараются максимально разрушить Херсон, если не смогут его удержать.

— Если они не смогут удержать Херсон, то они будут максимально его разрушать с левого берега, — сказал Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он добавил, что россияне создают на левом берегу Херсонской области огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованные.

— То есть они все равно постараются жестко удержаться на Херсонщине, — добавил он.

Ранее Москва официально объявила об уходе из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.