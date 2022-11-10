Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова «орденом Мужества».

Указ Путина опубликован на сайте Кремля.

Детали : 9 ноября после сообщений российских СМИ о смерти Стремоусова в ДТП Путин подписал указ о награждении этого поклонника «русского мира» орденом Мужества.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», - говорится в тексте указа.

9 ноября российские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов скончался в ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика, бронированный автомобиль коллаборанта разлетелся при ударе.