Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова «орденом Мужества».
Указ Путина опубликован на сайте Кремля.
Детали : 9 ноября после сообщений российских СМИ о смерти Стремоусова в ДТП Путин подписал указ о награждении этого поклонника «русского мира» орденом Мужества.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», - говорится в тексте указа.
9 ноября российские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов скончался в ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика, бронированный автомобиль коллаборанта разлетелся при ударе.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова «орденом Мужества».
Указ Путина опубликован на сайте Кремля.
Детали : 9 ноября после сообщений российских СМИ о смерти Стремоусова в ДТП Путин подписал указ о награждении этого поклонника «русского мира» орденом Мужества.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», - говорится в тексте указа.
9 ноября российские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов скончался в ДТП. Виновником аварии якобы был водитель грузовика, бронированный автомобиль коллаборанта разлетелся при ударе.