Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную военную помощь и выразил надежду на ее сохранение в том же объеме после выборов в Конгресс.

Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала CNN Кристиани Аманпур.

Комментируя неоднозначные заявления со стороны республиканцев по поводу сокращения помощи Украине в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс, Зеленский выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться независимо от их результата.

— Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов, — сказал он.

Также он добавил, что важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал.

Отметим, что в США во вторник прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По предварительным прогнозам, республиканцы заберут у демократов контроль. Подсчет голосов все еще продолжается.

Напомним, что делегации США и России в ближайшие недели планируют встречу, на которой обсудят возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении. Этот вопрос был заморожен с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.