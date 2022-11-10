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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную военную помощь и выразил надежду на ее сохранение в том же объеме после выборов в Конгресс.
Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала CNN Кристиани Аманпур.
Комментируя неоднозначные заявления со стороны республиканцев по поводу сокращения помощи Украине в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс, Зеленский выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться независимо от их результата.
— Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов, — сказал он.
Также он добавил, что важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал.
Отметим, что в США во вторник прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По предварительным прогнозам, республиканцы заберут у демократов контроль. Подсчет голосов все еще продолжается.
Напомним, что делегации США и России в ближайшие недели планируют встречу, на которой обсудят возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении. Этот вопрос был заморожен с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную военную помощь и выразил надежду на ее сохранение в том же объеме после выборов в Конгресс.
Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала CNN Кристиани Аманпур.
Комментируя неоднозначные заявления со стороны республиканцев по поводу сокращения помощи Украине в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс, Зеленский выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться независимо от их результата.
— Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов, — сказал он.
Также он добавил, что важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал.
Отметим, что в США во вторник прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По предварительным прогнозам, республиканцы заберут у демократов контроль. Подсчет голосов все еще продолжается.
Напомним, что делегации США и России в ближайшие недели планируют встречу, на которой обсудят возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении. Этот вопрос был заморожен с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.