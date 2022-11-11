Главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России следует сесть за стол переговоров. Однако президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще рано.

Об этом со ссылкой на источники в американских властях пишет The New York Times.

Марк Милли на совещаниях пытается доказать, что украинцы к зиме достигли на поле боя столько, как разумно могли рассчитывать. Поэтому Украине следует закрепить успехи за столом переговоров.

Он решительно выступает за дипломатию, но не хочет, чтобы создавалось впечатление о давлении на Украину, пишет NYT. На совещаниях он показывает спутниковые снимки русских укреплений и говорит, что зимой интенсивность боевых действий ослабнет, а шансы на дальнейшие существенные изменения линии фронта уменьшатся.

По его мнению, это открывает окно для переговоров, утверждают журналисты. Он также приводит пример Первой мировой войны, где обе стороны в течение многих лет вели окопные бои без значительных территориальных изменений, но с миллионами жертв.

Однако позицию Марк Милли не разделяют ни Джо Байден, ни Джейк Салливан. По их словам, российский диктатор Владимир Путин не проявляет готовности к переговорам, а украинцы вдохновлены военными успехами и не хотят уступать территорию за столом переговоров.

Джейк Салливан считает, что если США сейчас будут настаивать на переговорах, это даст сигнал Владимиру Путину, говорят источники NYT. Российский диктатор тогда решит, что ему нужно еще чуть-чуть затянуть войну – и тогда американцы все сделают для него, считает советник Джо Байдена.

Другие чиновники отмечают, что любая пауза сейчас даст Владимиру Путину шанс перегруппироваться. В целом советники Джо Байдена считают, что война будет в конце концов урегулирована переговорами, но момент еще не наступил, а США не должны выглядеть как страна, которая давит на Украину.

Напомним, заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.