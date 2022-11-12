Силы обороны Украины знают, как решить проблемы с переправой с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

— На сегодняшний день переправы усложнены, как вы сами понимаете. Оккупанты, когда покидали территорию, они все за собой уничтожали, – сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Антоновский мост действительно находится в совершенно нетрудоспособном состоянии.

— Вопросы, которые сегодня есть относительно переправы с правого на левый берег, при необходимости наши вооруженные силы понимают, как преодолевать эти преграды, – заявил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.