Российские войска усовершенствуют оборудование оборонных позиций на левом берегу Днепра и продолжают попытки наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 262-х суток противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Как сообщается, в уволенных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.

Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В сводке отмечается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов ( ЗРК) противника.

За прошедшие сутки украинские защитники сбили минимум один вражеский БПЛА Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два других важных военных объекта оккупантов.

В то же время враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. ( РСЗО). Удары получили более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, отмечают в Генштабе. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

В других направлениях враг совершал обстрелы.

В Генштабе также сообщают, что на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению трех человек.

Генштаб также подтверждает поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Напомним, Силы обороны Украины знают, как решить проблемы с переправой с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.