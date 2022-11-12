Украинские военные завершают освобождение всего правого берега Херсонской области после бегства войск РФ, но там еще могут оставаться небольшие группы оккупантов, чтобы попытаться устроить диверсии.

Такие оценки озвучивает американский Институт изучения войны, комментируя успехи ВСУ в Херсонской области и их мероприятие в Херсоне 11 ноября.

Эксперты отмечают, что на правобережье, вероятно, остаются части российских солдат, но они, скорее всего, разбросаны по всей области и пытаются отступить по мере продвижения украинских войск в Днепр. Некоторые оккупанты могли остаться, чтобы попытаться вести диверсионную деятельность небольшими группами.

В ISW отмечают, что неизвестно, сколько российских солдат остается на правобережье южного региона. Источники в РФ говорят, что отвод оккупационных войск якобы длился три дня и через Днепр перешли 20 тысяч российских военных и 3500 единиц военной техники.

В отчете говорится, что 11 ноября ВСУ добились больших территориальных успехов на всей территории Херсонской области и в ближайшие дни продолжат укреплять контроль над правым берегом.

ISW ссылаясь на геолокационные данные, подтверждают продвижение украинской армии в Херсоне и взятие областного центра под свой контроль. Украинский флаг также подняли в Киселевке и Чернобаевке – двух важных населенных пунктах вдоль трассы М14 северо-западнее Херсона. Также отмечены успехи украинских военных в Снегиреве, Ингульце, в Бериславе в 60 км от Херсона.

«В ближайшие дни украинские войска продолжат движение по основным дорогам к Днепру и освободят дополнительные населенные пункты», - отметили в ISW.

Там добавили, что уже считают всю правобережную часть Херсонской области уволенной из-за того факта, что армия РФ лишила себя возможности удерживать местность на правом берегу Днепра.

«Украинские силы быстро завершат освобождение тех районов, которые еще не находятся под их контролем», - резюмировали эксперты.

Они также отметили поведение российских милитариблогеров, которые раскритиковали решение Минобороны РФ о побеге из Херсона, но сдержанно отреагировали на успехи ВСУ.

Они также опровергли заявления о том, что войска РФ не оставили ни одной единицы военной техники.

«В целом сдержанная реакция милитариблогеров на столь масштабное поражение России согласовывается с предварительными наблюдениями ISW по информационным смягчениям, которые проводят Суровикин, и предполагает, что они будут продолжать фокусировать свое недовольство на российском руководстве МО, поддерживая Суровикина, во всяком случае, пока», - резюмировали в ISW.

Другие выводы Института изучения войны по итогам 11 ноября:

украинские силы продолжили контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватового Луганской области,

ВСУ наносили удары по российским логистическим объектам в тылу Луганской области

войска РФ продолжали наземные наступления в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара

украинские силы продолжали наносить удары по местам сосредоточения российских войск в Запорожской области

финансист группы Вагнера Евгений Пригожин продолжал формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы наземного вторжения на территорию России.

неудовлетворительное проведение минобороны РФ частичной мобилизации продолжает вызывать социальную напряженность

украинские партизаны продолжают нападать на российские оккупационные власти.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по утрам 12 ноября ВСУ уволили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.