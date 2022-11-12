Алексей Арестович, скриншот с видео

Война России с Украиной доказала, что тоталитарные режимы удивительно плохо производят процесс трансформации политических целей в военные и наоборот.

Об этом в эфире «Альфы и Омеги» на канале Юрия Романенко в YouTube заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, пишет Волна.

В частности, он отметил, что все поставки южной группировки от Херсона в Мелитополь и Токмак шли на двух железных дорогах. Одна через Крымский мост, а вторая через Волноваху.

— В чем был смысл Угледарской операции армии России, когда они пошли в наступление? 36 километров от центра Угледара до Волновахи. HIMARS точно достают. Дальнобойная артиллерия достает дальнобойными снарядами. Таким образом, железная дорога находится под огневым контролем ВСУ, поскольку Крымский мост не работает. Это ключевой шверпункт, как говорят немцы, этой войны, – сказал Арестович. — Если мы остаемся под Волновахой, подтягиваем дальнобойную артиллерию под Павловку, то поставки южного направления от Мариуполя до Херсона нет. Вся эта южная группировка без снабжения. Если снабжение только на автомобилях, то это падение раз в 50 эффективности снабжения. Это ключевой пункт войны. Вся война держится на этой точке, – отмечает советник ОП.

И что они бросают туда? Они бросают туда 5 БТГ и затем с усилением. В настоящее время 40 тыс ПВКшников пытаются отбить Донецкую и Луганскую область. Когда их дети спросят, как мы проиграли войну. Надо будет сказать: «Дядя Путин решал политические задачи освобождения ДНР и ЛНР вместо решения военных задач – взятие Павловки и Угледара». Они это делали сначала и продолжают так делать», - говорит он.

Далее Алексей Арестович заключает, что это тот самый случай, когда гениальный фюрер руководит войсками, а не генералы.

— Должно быть все с точностью наоборот. Они имеют рассинхронность политических военных целей. Эта война доказала, что тоталитарные режимы удивительно плохо производят процесс трансформации политических целей в военные и наоборот. Им очень плохо это удается, – резюмирует он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне планировали еще неделю воевать за Херсон, однако что-то пошло не по плану.



