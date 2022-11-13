В деоккупированной Снегиревке идут мероприятия по восстановлению административных функций местных властей.

О ситуации в Снегиревке сообщил пресс-офицер Военной комендатуры обороны города Николаева Дмитрий Плетенчук.

Он указал, что сейчас продолжаются меры по разминированию освобожденного города: войска РФ, убегая, заминировали не только дороги, но и дома местных жителей.

— В городе Снигиревка проходят мероприятия по восстановлению административных функций местных властей, решаются главные вопросы, связанные с периодом после деоккупации. В первую очередь – это вопрос минной безопасности, потому что есть проблемы как с минированием путей сообщения, открытых территорий, так и, к сожалению, жилищ жителей Снигиревки, которые заменяли российские оккупанты, убегая из города, – рассказал он.

Дмитрий Плетенчук добавил, что сейчас также решаются вопросы по поставкам продуктов питания и восстановлению электричества.

По его словам, также идет работа работы финансовой системы Украины, которая поможет жителям получить социальные выплаты. К тому же держит работа по восстановлению медицинского обеспечения, «которое, к сожалению, в этой локации также отсутствовало до деоккупации».

Пресофицер также призвал всех сохранять спокойствие и ждать официального сообщения о возможности посетить уже освободившуюся Снегиревку.

Напомним, будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта .

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.