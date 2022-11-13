Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля. Остальные потери войск РФ доразведываются.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там рассказали, что в течение боевого дня россияне наносили артиллерийские удары по позициям украинских подразделений и территориальных общин в Бериславском районе. Обошлось без пострадавших и потерь.

В ответ на подавление огня российской артиллерии авиация Вооруженных сил Украины дважды отработала по районам развертывания сил оккупантов.

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огневое влияние по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения россиян на левом берегу Днепра.

В командовании отметили, что состав российского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. В море находятся 18 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель, оснащенный 8 ракетами типа «Калибр».

В ОК рассказали, что ситуация в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной Силам обороны. Украинские подразделения проводят стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. Также они продолжают углубление «эвакуации» людей из населенных пунктов на левом берегу и одновременно наносят огневые удары с РСЗО и артиллерии разных калибров по позициям Сил обороны и освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.