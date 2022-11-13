Российско-оккупационные войска в течение 12 ноября выпустили по территории Сумской области 15 неуправляемых ракет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине около 15:00. Так, ракеты направил российский вертолет с территории россии. Обошлось без жертв и разрушений.

оккупанты регулярно обстреливают Сумщину, хотя отступили с нее весной. Россия до сих пор содержит некоторые свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Но о создании в России ударных формирований, которые могут снова наступать на Сумскую область, украинские чиновники пока не сообщали.

Напомним, Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине.