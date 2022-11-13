Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 13 ноября.

Согласно уточненной информации, украинские военные нанесли высокоточный удар по зданию, где находились до 500 российских оккупантов, возле населенного пункта Днепряны. В результате атаки в Таврический вывезли два грузовика погибших россиян.

В ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых 16 вскоре скончались, рассказали в Генштабе. Окончательную информацию о потерях оккупантов уточняют.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Россияне продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Луганской и Донбассе. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 16 авиаударов, более 40 раз совершила обстрел из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Таврическом — россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

На протяжении суток украинская авиация нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение оказались восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов россиян.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.