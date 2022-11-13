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Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 13 ноября.
Согласно уточненной информации, украинские военные нанесли высокоточный удар по зданию, где находились до 500 российских оккупантов, возле населенного пункта Днепряны. В результате атаки в Таврический вывезли два грузовика погибших россиян.
В ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых 16 вскоре скончались, рассказали в Генштабе. Окончательную информацию о потерях оккупантов уточняют.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Россияне продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Луганской и Донбассе. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 16 авиаударов, более 40 раз совершила обстрел из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Таврическом — россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.
На протяжении суток украинская авиация нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение оказались восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов россиян.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом говорится в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 13 ноября.
Согласно уточненной информации, украинские военные нанесли высокоточный удар по зданию, где находились до 500 российских оккупантов, возле населенного пункта Днепряны. В результате атаки в Таврический вывезли два грузовика погибших россиян.
В ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых 16 вскоре скончались, рассказали в Генштабе. Окончательную информацию о потерях оккупантов уточняют.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Россияне продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Луганской и Донбассе. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 16 авиаударов, более 40 раз совершила обстрел из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Таврическом — россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.
На протяжении суток украинская авиация нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение оказались восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов россиян.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.