В рамках «зернового соглашения» из портов Украины вывезут 80 тысяч тонн украинской продовольственной пшеницы пойдут на нужды находящихся на грани голода стран.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры 12 ноября.

В ведомстве говорят, что два балкера зашли в порты Одесской области под погрузку пшеницей для жителей Эфиопии, Йемена и Афганистана. Эти суда зафрахтованы ООН в рамках работы Всемирной продовольственной программы.

Так, в порту «Одесса» загружают 40 тысяч тонн пшеницы на балкер BOZBURUN M для Эфиопии. Столько же зерна для жителей Йемена и Афганистана в порту Черноморск заберет балкер GOKOVA M.

В министерстве добавили, что 12 ноября в рамках реализации «зерновой инициативы» из порта «Черноморск» вышли два судна из 27 тысяч тонн агропродукции, направленной в страны Азии.

В портах Одесщины под обработкой находятся 33 судна. На них загружается 920 тысяч тонн агропродукции. А с 1 сентября из области вышли 444 судна, которые экспортировали более 10 миллионов тонн продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

Напомним, в рамках «зерновой инициативы» 9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли три судна с украинским маслом.