Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары с РСЗО по акватеритории Очаковской общины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, пострадавших нет. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.