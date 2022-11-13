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Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары с РСЗО по акватеритории Очаковской общины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, пострадавших нет. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары с РСЗО по акватеритории Очаковской общины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, пострадавших нет. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.