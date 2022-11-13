По состоянию на 13 ноября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 80 860 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике таковы:

2840 танков;

5742 боевые бронированные машины;

1837 артиллерийских систем;

393 реактивные системы залпового огня;

206 средств противовоздушной обороны;

278 самолетов;

261 вертолет;

4 295 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

16 кораблей/катеров;

1507 дронов оперативно-тактического уровня;

160 единиц специальной техники;

399 крылатых ракет.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.