|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца
|16:15
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
По состоянию на 13 ноября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 80 860 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
По состоянию на 13 ноября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 80 860 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 12 ноября на южном фронте уничтожили 40 российских оккупантов и три их военных автомобиля . Остальные потери войск РФ доразведываются.