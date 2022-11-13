Партизанское движение АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) заявило о том, что его активисты ликвидировали во временно оккупированном Россией Симферополе 30 российских военнослужащих. По их данным, произошло это в больницах.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале партизан.

— В военных госпиталях Симферополя агенты АТЕШ успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков, которым мы помогли добраться до суда Божьего, — говорится в их официальном заявлении.

Крымские партизаны также добавляют, что в подлинности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

— Проверяйте палаты, проверяйте морги, курите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это верно! Думайте! – отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.