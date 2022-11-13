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Партизанское движение АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) заявило о том, что его активисты ликвидировали во временно оккупированном Россией Симферополе 30 российских военнослужащих. По их данным, произошло это в больницах.
Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале партизан.
— В военных госпиталях Симферополя агенты АТЕШ успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков, которым мы помогли добраться до суда Божьего, — говорится в их официальном заявлении.
Крымские партизаны также добавляют, что в подлинности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.
— Проверяйте палаты, проверяйте морги, курите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это верно! Думайте! – отмечается в публикации.
Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.
Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Партизанское движение АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) заявило о том, что его активисты ликвидировали во временно оккупированном Россией Симферополе 30 российских военнослужащих. По их данным, произошло это в больницах.
Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале партизан.
— В военных госпиталях Симферополя агенты АТЕШ успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков, которым мы помогли добраться до суда Божьего, — говорится в их официальном заявлении.
Крымские партизаны также добавляют, что в подлинности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.
— Проверяйте палаты, проверяйте морги, курите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это верно! Думайте! – отмечается в публикации.
Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.
Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение силами обороны района сосредоточение российских оккупантов в Херсонской области.